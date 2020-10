Addio «Panda», motociclismo in lutto per la scomparsa del re dell'enduro | Password Magazine

CERRETO D’ESI – Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Cerreto d’Esi, lungo la strada «delle Serre», in direzione Fabriano. Vittima Marco Novelli, 61 anni, di Jesi che mentre viaggiava in sella alla sua KTM enduro è rimasto coinvolto in uno scontro contro un’autovettura. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione: nell’impatto, il centauro è stato scaraventato fuori strada, battendo contro l’asfalto dopo svariati metri. L’incidente gli è stato fatale: inutili i tentativi, seppur tempestivi, di soccorso.

Il feretro si trova all’ospedale di Fabriano, a disposizione del magistrato che oggi deciderà se procedere o no con l’autopsia. Solo dopo la salma sarà messa a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali che si svolgeranno a Jesi.

Marco Novelli, affettuosamente conosciuto come «Panda» tra gli amici, era molto noto nell’ambiente dell’Enduro marchigiano: sul web tante le parole di cordoglio espresse da chi lo conosceva, amici e appassionati del motociclismo marchigiano con cui aveva condiviso tanti corsi, gare, uscite sul territorio.

«Era uno degli esponenti più noti dell’Enduro Marche – si legge sulla pagina del team Autocross Marche Racing – e avevamo collaborato con lui nei due eventi del Vallesina MotorShow, dove lo scorso anno ci aveva fatto anche da direttore gara». E poi: «Siamo profondamenti addolorati per l’improvvisa e tragica scomparsa del caro Marco, motociclista e dirigente sportivo – scrive il Comitato Uisp Jesi – manifestiamo ai familiari sentimenti di profondo cordoglio». Parole anche dal pilota jesino Alex Polita: «Tutto quello che siamo è polvere nel vento… Solo una goccia d’acqua in un mare infinito. Ciao Marco Panda Novelli di certo starai già “nastrando” un infinito verde campo…»