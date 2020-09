Addio superticket, da oggi non si paga più: ecco cosa cambia | Password Magazine

REGIONE – Addio al superticket. Da oggi non si paga più in tutta Italia la quota aggiuntiva di 10 euro per ricetta per le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale.

Il governo ha investito 550 milioni per abolirla, cancellando così una “misura iniqua”, secondo quanto riportato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, capace di pesare su chi ha meno possibilità di accedere alle cure per il basso reddito.

«Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1/o settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più» aveva scritto il ministro su Facebook in cui postano un’immagine con una croce sull’impegnativa.