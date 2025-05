ADRIATICA CONDOMINI: Etica e competenza al servizio dei condomini - Password Magazine

Etica e competenza alla base di Adriatica Condomini. La società che ha sede a Jesi, in piazzale Anna Ciabotti (presso il Centro commerciale Arcobaleno), nasce nel 2010 grazie all’intuizione di Cinzia Gismondi, che a tutt’oggi è presidente della cooperativa che si compone di due ingegneri, tre geometri, una contabile e referenti per i corsi, rete di consulenza legale, esperti sul territorio in varie materie, dalla sicurezza alle assicurazioni, dai riscaldamenti alle manutenzioni, dalla pulizia alla contabilità.

A colloquio con Cinzia Gismondi, cerchiamo di saperne di più.

Qual è il valore aggiunto di Adriatica Condomini?

«Sicuramente la rete di professionisti di vari settori che lavorano insieme per fornire un servizio di alta qualità al minor prezzo. La nostra priorità è il rapporto aperto e amichevole con il cliente».

Come si cura questo aspetto?

«In primo luogo, puntiamo alla trasparenza. I condomini devono poter avere sempre sott’occhio tutte le informazioni inerenti la propria abitazione.

Attraverso il portale (www.adriaticacondomini.com) possono accedere con un password alla situazione contabile e a tutte le informazioni riguardanti il condominio. Un servizio completamente gratuito».

I condomini devono poter anche incontrarsi per discutere di ciò che accade.

«Ne siamo fortemente convinti. Per questo la cooperativa Adriatica Condomini offre incluso nel prezzo un numero illimitato di assemblee straordinarie, che i clienti possono richiedere semplicemente contattando gli uffici».

Attenzione speciale è rivolta alla formazione dei condomini.

«Vogliamo creare condomini consapevoli. Per questo motivo, effettuiamo corsi di formazione gratuiti organizzati dalla cooperativa e con rilascio di attestato».

Da cosa nasce questa esigenza?

«I condomini devono saper leggere un bilancio, conoscere i regolamenti, i propri diritti e i doveri dell’amministratore. Devono poter altresì sapere quali strumenti possono utilizzare per revocare un professionista che non sta svolgendo il suo lavoro correttamente».

In questo modo, si migliora la qualità della vita di tutto il condominio.

«Esatto. L’amministratore può aiutarlo anche a risparmiare e a gestire al meglio le proprietà. Ecco perché questo lavoro ci piace e ci mettiamo tanta energia».