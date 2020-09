Affluenze, al voto quasi il 60% dei marchigiani | Password Magazine

REGIONE – Alle 15, orario di chiusura dei seggi, ha votato il 59,74% del corpo elettorale, rispetto al 49,78% del 2015, quando la tornata elettorale ha riguardato la sola giornata di domenica 31 maggio.

Alle urne si sono recati 783.092 marchigiani: 392.221 maschi (61,54%) e 390.871 femmine (58,04%).

La circoscrizione di Ancona ha fatto registrare un’affluenza del 60,50% (rispetto al 51,54% finale del 2015,). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata di 57,67 (47,36% nel 2015), in quella di Fermo 61,17% (51,46% nel 2015), in quella di Macerata 56,60% (rispetto al 47,17% del 2015), in quella di Pesaro e Urbino 67,27% (50,55% nel 2015). Queste le percentuali conclusive registrate nei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 59,02%, Ascoli Piceno 59,59%, Fermo 67,74%, Macerata 65,54%, Pesaro 62,98%.

A Jesi hanno votato in 20.352, pari al 67,35% degli elettori.

Dopo lo scrutinio del 20% delle sezioni elettorali marchigiane (317 su 1.576), queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche): 48,14%

Maurizio Mangialardi (Insieme Marche): 37,62%

Gian Mario Mercorelli, (Movimento 5 Stelle): 8,81%

Roberto Mancini (Dipende da Noi): 2,78%

Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche): 1,44%

Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche): 0,58%

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta): 0,51%

Alessandra Contigiani, (Riconquistare l’Italia): 0,12%