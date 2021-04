Agenzie di assicurazione scioperano contro l'Ivass | Password Magazine

ANCONA – Martedì 27 aprile 2021 gli Agenti di assicurazione italiani chiudono le proprie agenzie per protestare contro l’introduzione delle nuove norme Ivass (l’Authority del settore ovvero l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che impongono ulteriore burocrazia nella «malintesa convinzione che una produzione alluvionale di carta, per lo più inutile, sia sinonimo di maggiore informazione al cliente».

Sulla questione interviene Maurizio Ragni, agente di Assicurazioni e presidente provinciale di Ancona del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione SNA e componente dell’Esecutivo Nazionale SNA: «Come dice un mio stimato collega, ritengo che la nostra professione sia la più importante dopo il medico; il medico ti salva la vita e noi salviamo il tuo futuro economico o quello dei tuoi cari in caso di disgrazia; esaminiamo i rischi e forniamo soluzioni affinché il danno prodotto dal concretizzarsi del rischio abbia un impatto economicamente limitato».

«Le agenzie di assicurazioni sono l’unico presidio dove si può ottenere una consulenza, una spiegazione per la tutela dei rischi ed un’assistenza qualificata in caso di sinistro – spiega -. Abbiamo una regolamentazione per l’accesso e l’esercizio alla professione fra le più stringenti; abbiamo bisogno di un titolo di studio, di effettuare un esame che ogni anno promuove solo il 30% di chi partecipa, dobbiamo prestare una fidejussione, una garanzia di responsabilità civile, ed abbiamo bisogno di almeno 30 ore di formazione annuale per rinnovare la nostra iscrizione all’albo degli intermediari.

Ora, anche con il Covid sempre impegnati ad assistere i nostri Clienti (per questo fra le attività essenziali), l’istituto che vigila sul mercato assicurativo, l’IVASS, decide di produrre nuova inutile carta da far firmare ai nostri clienti, costringendoci alla registrazione delle telefonate ed obbligandoci a comunicare alle Compagnie le collaborazioni che si utilizzano per soddisfare particolari esigenze della Clientela, esigenze per le quali le compagnie che rappresentiamo non forniscono adeguate soluzioni».

«Nella distribuzione assicurativa intermediamo più dell’80% nel settore Auto e oltre il 60% nel settore danni, questo nonostante gli investimenti effettuati dalle imprese per vendere direttamente o con canali “alternativi”.

Nonostante ci siano molti canali distributivi che offrono un prodotto complesso e non di facile comprensione come una polizza (le condizioni sono spiegate in oltre 100 pagine), le agenzie rimangono l’unico luogo dove poter trovare sempre qualcuno, qualificato, disposto a spiegare ad aiutare la Clientela – aggiunge il presidente Ragni-. Anche le sanzioni inflitte dall’IVASS lo dimostrano chiaramente in quanto, in base alla percentuale che intermediamo, siamo di gran lunga i meno sanzionati».

Per Ragni «con queste ultime inutili incombenze, per le quali siamo in attesa della pronuncia del TAR per il ricorso fatto, si ha l’impressione che l’IVASS non si comporti in maniera super-partes continuando a caricarci di responsabilità con ulteriore carta da distribuire che nessuno mai leggerà – dice -. Se gli agenti di assicurazione aderenti a SNA sono arrivati a promuovere uno sciopero con l’appoggio di quasi tutti i gruppi agenti e con l’appoggio dei consumatori è perché noi vogliamo essere in Agenzia continuando a prestare un servizio di consulenza ed assistenza, di elevato spessore professionale, improntato al massimo dell’onestà e del rigore e non per girare inutile carta o rincorrere fantasiosi adempimenti».