Aggredisce una donna con lo spray al peperoncino, denunciata anziana | Password Magazine

ANCONA – I Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato in stato di libertà una 72enne, residente nel capoluogo dorico, per il reato di lesioni aggravate.

L’attività è stata condotta dalla Stazione di Ancona Principale ed è scaturita dalla denuncia sporta da una 42enne, vittima appunto dell’aggressione.

I fatti si sono verificati nella giornata dell’8 novembre scorso, nei pressi del Palaindoor di Via della Montagnola, non distante dalla sede della Caserma Cortecci e hanno davvero dell’incredibile: la 42enne avrebbe chiesto, senza animosità alcuna, all’anziana di legare al guinzaglio il proprio cane, che vagava libero facendo agitare gli altri animali condotti dai rispettivi proprietari.

L’anziana, dopo aver accondisceso alla richiesta, ha chiesto alla 42enne di avvicinarsi: improvvisamente, senza ragione alcuna, le ha spruzzato in volto il famigerato spray al peperoncino, facendola rovinare al suolo. La 72enne si è così data alla fuga a bordo del proprio veicolo mentre la vittima ha dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale Torrette, ove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per una grave irritazione oculare.

Immediatamente sono scattate le indagini degli uomini dell’Arma, che si sono subito messi sulle tracce dell’autrice del reato, identificandola: è stata anche eseguita una perquisizione presso l’abitazione dell’anziana che ha consentito di rinvenire un flacone da 15 ml di spray oleoresinum capsicum, che è stato posto sotto sequestro.

Inchiodata alle proprie responsabilità, la 72enne è stata così denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.