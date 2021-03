Aggredita e presa a pugni in strada, donna finisce in ospedale | Password Magazine

JESI – Aggredita e picchiata in strada da uno sconosciuto, donna finisce in ospedale. É accaduto nella mattinata di ieri, intorno alle 11, in via Papa Giovanni XXIII non distante dalla Caritas. Ferita al volto una 52enne jesina, presa a pugni alla testa e al volto da un 24enne, originario del Gambia. Un ragazzo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe già noto alle forze dell’ordine e anche alle istituzioni del territorio per questioni di carattere sociale e sanitario. Ieri, il giovane si stava recando alla Caritas, per ritirare il pranzo alla mensa, quando qualcosa in lui è scattato.

Non sono chiari i motivi che hanno spinto il giovane a compiere l’inaspettato gesto. Tutto è accaduto in pochi istanti: secondo testimonianze, la donna stava passeggiando con il cane quando il 24enne l’ha improvvisamente aggredita. Il cagnolino ha iniziato ad abbaiare, per difendere la padrona, attirando così l’attenzione di altri passanti.

Una signora è intervenuta in aiuto della malcapitata, chiamando i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 con l’automedica, l’ambulanza della Croce Verde di Jesi e le forze dell’ordine.

La donna è stata trasportata al Pronto soccorso jesino con un trauma facciale, le sue condizioni non sono gravi ma tanto lo spavento. In ospedale anche l’aggressore, trasportato anche lui perché in forte stato di agitazione: il giovane è stato contenuto e sedato dai sanitari, sottoposto ad accertamenti tossicologici per capire se avesse fatto o no uso di sostanze stupefacenti.