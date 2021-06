Agricoltura, filiera e stoccaggio del grano: Carloni incontra sindacati e operatori | Password Magazine

MONTE ROBERTO – «L’impegno a favore degli agricoltori passa anche attraverso nuovi incentivi a ricerca, sperimentazione e innovazione» . Lo ha detto Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione Marche in visita ieri nei territori di Monte Roberto e Castelbellino per un incontro promosso da Confcommercio dedicato al tema dell’agricoltura e, in particolare, della filiera e stoccaggio del grano.

Dopo la visita a Villa Salvati di Pianello Vallesina, sede dell’Istituto Professionale Agrario di Stato, accompagnato dal sindaco di Monte Roberto Stefano Martelli, Carloni ha fatto tappa alla sede della Co.Pam per una conferenza con i rappresentanti Confcommercio, sindacato commercianti Cereali e Mezzi Tecnici Agricoltura, operatori del Settore Agricoltura e della Filiera e Stoccaggio Grano.

«Il biologico rappresenta il 22% dell’agricoltura nelle Marche, la restante parte è svolta nei modi tradizionali e di questo equilibrio si terrà conto nella ripartizione delle risorse – ha spiegato il vice presidente della Regione -. Il distretto del biologico sarà un’iniziativa comunque di marketing che contribuirà a un’immagine anche per il turismo. Il Governo non ha ancora approvato il riparto delle risorse, stiamo tardando sull’utilizzo dei fondi del PSR. Abbiamo due anni di finanziamento da gestire per il 2021-2022 e con cui far ripartire il mondo agricolo».

Hanno preso parte al dibattito anche interventi anche Carlo Ciccioli, consigliere regionale, che ha sottolineato come «l’Amministrazione regionale abbia un occhio attentissimo per l’agricoltura e per l’accoglienza diffusa dei piccoli borghi e dei prodotti di qualità; la dott.ssa Orietta Leonori (CEVA Tolentino), Renato Frontini quale presidente Sindacato Sindacato Commercianti Cereali e Mezzi Tecnici Agricoltura, Operatori del Settore Agricoltura Marche; il Prof. Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche e Marche Centrali, e il Prof. Santilocchi Rodolfo, già Preside Della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche e nuovo membro del CdA della Fondazione Salvati. A moderare l’incontro Federica Carbonari, Capogruppo di minoranza al Comune di Castelbellino, che ha sottolineato come l’incontro intendesse mettere nero su bianco le esigenze della filiera.

Dopo il pranzo a buffet, il tour di Carloni è proseguito con una visita nel borgo storico di Castelbellino.