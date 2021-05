Agricoltura innovativa, tornano gli Oscar Green | Password Magazine

ANCONA- Dai banchi di scuola alla campagna, la rivoluzione green è servita insieme a tante idee che vanno a comporre l’agricoltura del futuro: più etica e rispettosa dell’ambiente e delle biodiversità. Tutti aspetti che Coldiretti Giovani Impresa premia ogni anno in occasione degli Oscar Green, il concorso che ogni anno premia i giovani agricoltori per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione in campagna.

Edizione numero 15, dedicata a “I giovani che sfidano il Covid”. Sono aperte le iscrizioni per uno spaccato di regione che vede circa 1.500 imprese under 35 al lavoro nel settore agricolo tra coltivazioni, allevamenti e produzioni forestali. Un mondo che meglio di altri ha saputo ringiovanirsi, superando brillantemente il passaggio generazionale. Negli ultimi 10 anni, secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche su dati Ismea, le imprese giovanili sono aumentate del 15%.

Aziende che, nel 2020, hanno risentito inevitabilmente dell’emergenza pandemica: a fronte di 143 nuove attività avviate (quasi 3 a settimana), il saldo rispetto al 2019 è comunque negativo (- 45 unità). Sono sei le categorie del concorso. “Campagna Amica”, dedicata alla promozione e alla valorizzazione del Made in Italy attraverso la vendita diretta, “Creatività” dove a vincere è la fantasia su prodotti o processi produttivi, “Fare Rete” che esalta i legami, i modelli come associazioni di impresa, cooperative, consorzi che uniscono le forze, “Impresa Digitale” che riguarda quei giovani che meglio riescono a coniugare tradizione e innovazione, “Noi per il sociale” dedicato a quelle aziende aperte anche a progetti sociali con servizi dedicati alle fasce più deboli e “Sostenibilità e transizione ecologica” per le buone pratiche a tutela dell’ambiente.

Il concorso è aperto a tutti gli imprenditori agricoli under 40 (per la categoria “Noi per il sociale” non ci sono limiti di età) e iscriversi è molto semplice: è sufficiente visitare il sito di Coldiretti Giovani Impresa (https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/accesso/), scegliere la categoria, compilare la scheda ed il gioco è fatto.

Oppure contattare la segreteria di Coldiretti Giovani Impresa Marche al numero 0712079920 o inviare una mail a michela.fabiano@coldiretti.it. Le premiazioni regionali si terranno in estate , mentre la finalissima nazionale è prevista per l’autunno. Sempre per l’estate è prevista la cerimonia nazionale degli Oscar Green 2020 slittata lo scorso anno a causa delle restrizioni della seconda ondata della pandemia.