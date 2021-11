Airc, arrivano i Cioccolatini della Ricerca | Password Magazine

MOIE – Sabato 6 novembre i volontari Airc tornano in 1200 piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. È una delle iniziative dei Giorni della Ricerca di Fondazione Airc che, dal 31 ottobre al 19 novembre, accendono una luce sulla ricerca scientifica, informando e sensibilizzando il pubblico sull’emergenza cancro e presentare le nuove sfide dei ricercatori.

A Moie i volontari saranno dalle ore 9 della mattina di sabato 6 novembre nella centrale Piazza Kennedy e resteranno fino ad esaurimento dei cioccolatini della ricerca. Un banchetto dell’Airc sarà anche a Jesi, lungo viale Cavallotti, davanti il civico 11.

L’importanza della ricerca : In Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377000 nuovi casi di tumore, più di mille al giorno . La sfida contro il cancro è purtroppo ancora aperta. Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di oltre 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2021, di oltre 125 milioni di euro. Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: in Italia 3,6 milioni di cittadini oggi hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a 10 anni fa e in molti casi sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato (fonte: I numeri del cancro in Italia, 2021 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).