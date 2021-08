Al bar senza mascherina aggredisce pubblico ufficiale: denunciato | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Nella mattinata odierna i militari della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale, un 50enne del posto. I fatti si sono verificati intorno alle 7.30 a Falconara Marittima, in località Castelferretti: l’uomo era entrato in un bar sprovvisto di mascherina ma all’interno, quale avventore e in divisa, vi era un assistente capo del corpo di polizia penitenziaria, in servizio nel capoluogo dorico. Questi, notando il 50enne senza mascherina, lo invitava ad indossarla ma, in tutta risposta, riceveva insulti e minacce. L’operatore di polizia ha così chiesto all’uomo di fornire le proprie generalità ma questi – sollevando anche dubbi sul corpo di polizia stesso – cercava di allontanarsi frettolosamente, salendo a bordo del suo scooter. L’assistente capo ha così cercato di fotografare la targa del mezzo ma il 50enne, notandolo, tornava indietro, spintonandolo e sottraendogli temporaneamente lo smartphone. Il 50enne, accusando l’operatore di polizia, ha così chiamato i carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto e hanno ricostruito la dinamica, ascoltando alcuni avventori e visionando i filmati prodotti dall’impianto di videosorveglianza del bar.

Il 50enne, al termine delle formalità di rito, è stato così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e sanzionato poiché sprovvisto di mascherina.