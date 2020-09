Al bar senza mascherine, sanzionati in sei | Password Magazine

JESI – Il controllo coordinato su un pubblico esercizio – effettuato da personale della polizia locale, del Commissariato e da militari della Guardia di Finanza – ha portato alla sanzione di 6 avventori sprovvisti delle protezioni delle vie respiratorie (le classiche mascherine) e del titolare del locale per mancata esposizione delle varie documentazioni amministrative previste dalla legge.

L’intervento è stato effettuato nel tardo pomeriggio in un bar a ridosso del centro storico. Gli agenti e militari – alcuni in abiti civili, impegnati nella preliminare attività di osservazione, gli altri in uniforme – sono entrati nel locale e, dopo aver preso visione della situazione, hanno contestato ad avventori e titolari le varie infrazioni riscontrate.

Per i 6 avventori, tranquillamente all’interno, la sanzione è stata pari a 400 euro ciascuno, per il titolare la somma delle infrazioni ha portato a comminare una sanzione di circa un migliaio di euro. Sono inoltre stati richiesti approfondimenti al Servizio sicurezza prevenzione degli ambienti del lavoro e al Servizio di igiene degli alimenti dell’Asur per verifiche sulle materie di rispettiva competenza.

L’intervento si inquadra nelle attività di prevenzione per il rispetto delle norme relative alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e conferma la propositiva collaborazione tra le forze dell’ordine e la Polizia locale nell’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e la piena sicurezza dei cittadini.