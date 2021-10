«Al Carlo Urbani non ci sono reparti covid aperti» | Password Magazine

JESI – Preoccupa il focolaio alla Casa di Riposo di Rosora, si teme per un aumento dei contagi e il ritorno del covid all’ospedale Carlo Urbani. «Purtroppo si tratta di un focolaio importante, quasi tutti gli ospiti della struttura sono contagiati – ha detto l’assessore alla Sanità del Comune di Jesi Marialuisa Quaglieri durante il Consiglio comunale -. Al Carlo Urbani attualmente risulta ricoverata solo una persona positiva, che non proviene né da Jesi né dalla Vallesina. Non ci sono reparti aperti covid: tredici ospiti della Casa di riposo di Rosora si sono però rivolti al Pronto soccorso di Jesi. Qualcuno di loro purtroppo non c’è l’ha fatta, altri sono attualmente ricoverati a Torrette».

Ad oggi, sono 41 i positivi sul territorio comunale di Rosora su una popolazione di 1932 abitanti.