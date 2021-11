«Al Carlo Urbani riaperto il reparto Covid» | Password Magazine

JESI – Riaperto il reparto covid all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. La notizia è stata resa ufficiale oggi dall’assessore alla Sanità del Comune di Jesi Marialuisa Quaglieri, durante lo spazio riservato alle comunicazioni del Sindaco in Consiglio comunale. «Attualmente ci sono 8 posti letto e 6 persone ricoverate, non tutte sono di Jesi e Vallesina – spiega -. Purtroppo è stato necessario riaprire il reparto: questa brutta pandemia è forte e sta ancora lavorando contro di noi. L’appello ai cittadini è quello di prestare massima attenzione e di continuare ad indossare le mascherine». I dati forniti dalla Regione Marche rilevano 93 casi di covid a Jesi con 285 persone in quarantena.

Secondo il report diffuso oggi dal Servizio Sanità della Regione Marche il numero odierno dei contagi è di 480 positivi su 6376 tamponi effettuati. La fascia più colpita è quella tra i 25-44 anni (132 nuovi casi giornalieri), seguita da quella tra i 45 e i 59 anni (123 nuovi casi alla data di oggi).