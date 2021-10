Al Carlo Urbani spirometro in dono, nasce un ambulatorio integrato per la Bronco Pneumopatia | Password Magazine

JESI – Uno spirometro e un ambulatorio integrato per i pazienti di Bronco Pneumopatia al Carlo Urbani: sono le due novità presentate oggi alla stampa, alla presenza dei vertici Asur e delle istituzioni. Lo spirometro Quark PFT è un dono della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba a favore dell’Unità operativa complessa di Medicina Interna dell’ospedale cittadino. Un’iniziativa meritevole da parte dell’istituto bancario che, con questo bellissimo gesto, ha confermato la sensibilità e la concretezza degli interventi sostenuti quali soluzioni alle problematiche sanitarie del territorio.

«La BCC ha dimostrato di essere una realtà dal cuore grande» è il commento del dottor Marco Candela, direttore del reparto di Medicina Interna di Jesi, che ha sottolineato come l’evento si coniughi all’avvio di un secondo servizio importante: si tratta del nuovo Ambulatorio Integrato per i pazienti con Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), nato dalla condivisione tra il dott. Candela e il dott. Paolo Spinaci, responsabile della UOSD Broncopneumologia, sempre del nosocomio jesino.

«La bronchite croniche – prosegue Candela – è diventata la terza causa di mortalità nel mondo. Strumentazioni dedicate al controllo della funzionalità polmonare diventano allora ogni giorno di sempre maggiore importanza assistenziale in quanto, alla onerosa domanda di valutazione spirometriche da sempre rappresentata dalla BPCO quale cronicità in esponenziale crescita si aggiungono due urgenti necessità di diagnostica respiratoria». Si tratta da un lato del monitoraggio longitudinale del cosiddetto ‘Long Covid’, finalità decisamente perseguita nella struttura jesina con circa 400 pazienti seguiti che, pur nell’interessamento sistemico legato all’infezione, hanno presentato nel polmone uno dei principali organi bersaglio; dall’altro, il riferimento è alla recente introduzione della nuova nota 99 che vede nel risultato spirometrico un fondamentale strumento di appropriatezza prescrittiva della terapia inalatoria.

D’accordo è il dott. Spinaci che ha evidenziato come l’ambulatorio rappresenti un’opportunità, grazie alla strumentazione di ultima generazione che consentirà di valutare la funzione polmonare nei pazienti affetti dalla malattia, tenendo conto delle riacutizzazioni con conseguenti frequenti ospedalizzazione e della presenza comorbidità».

Il dott. Roberto Crostella di BBC di Ostra e Morro d’Alba, orgoglioso di rappresentare un istituto bancario «che nasce e vive sul territorio, credendo nel suo progredire» ha consegnato poi lo spirometro alla dott.ssa Nadia Storti, direttrice Asur Marche, affiancata dal dott. Giovanni Guidi, direttore dell’AV2. Presenti anche l’assessore alla Sanità del Comune di Jesi Marialuisa Quaglieri, che ha parlato di un «Carlo Urbani eccellenza del territorio, con operatori che sanno fare rete» e l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini che ha ringraziato la BBC e parlato del nosocomio cittadino «come di un ospedale di grande produttività».