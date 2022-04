Al cavallino bianco, risate e sana leggerezza  | Password Magazine

JESI – 1930, l’anno in cui nasce il gruppo filarmonico “Gabrielli-Campagnoli”, ma anche quello della prima rappresentazione dell’operetta che, dopo La vedova allegra, è forse la più nota e popolare nel vecchio continente. Al cavallino bianco registra invariabilmente il tutto esaurito ad ogni rappresentazione, ed il Pergolesi non ha tradito la consuetudine. Merito, stavolta, anche della collaborazione tra il massimo jesino e la compagnia cingolana, che domenica 24 l’ha proposta ad un numeroso pubblico, in un’anticipazione della 55esima stagione lirica del teatro Pergolesi. Due ore di assoluto divertimento, grazie al tripudio di equivoci e malintesi dell’amatissima operetta, per l’occasione firmata, nella regia, da Franco Bury e con Carlo Morganti pianista conduttore. A suonare un’altra garanzia, l’orchestra Time Machine Ensemble. Operetta in tre atti di Ralph Benatzky e Robert Stolz, su libretto di Hans Müller, Erick Charell e Robert Gilbert, satireggiava, originariamente, sulle villeggiature presso i laghi d’alta montagna, ma la sua vera forza va al di là ed oltre il tema, per manifestarsi, in tutta la sua grazia, nel semplice ma divertente intreccio amoroso dei personaggi. Ai quali tutti hanno saputo dare voce e tono i componenti del cast: da Gabriele Bernardini nei panni di Leopoldo, alla nostra Lucia Chiatti, che ha brillantemente vestito quelli dell’ostessa Gioseffa. La sua, un’esibizione che ha esaltato, e confermato, la poliedricità del talento: di guida della Fondazione, e di cantante. Tanti e meritati anche gli applausi agli altri artisti: a Giovanni Sbergamo, che ha interpretato con magistrale bravura l’industriale veneziano Pesamenole; a Micaela Chiariotti, che ha dato voce e carattere alla figlia Ottilia; a Claudio Bartolucci, alias l’avvocato Giorgio Bellati. Convincenti anche le prove di Mosè Tinti, cui è toccato il ruolo di Sigismondo Cogoli, e del duo professor Hinzelmann e figlia, rispettivamente Frido Bässler e Chiara Spernanzoni. In entrambi i casi, hanno saputo dare ulteriore amalgama all’insieme, con la grazia d’un apostrofo. Ed a completare il quadro, a dargli colore e brio, le figure dei due camerieri, Maurizio Borri e Luigi Tobaldi, che sono riusciti a scatenare le risate del pubblico ad ogni comparsa e battuta. Una riuscita rilettura della celebre operetta insomma, quella offerta dal gruppo filarmonico “Gabrielli-Campagnoli”, che ha dato prova della consueta bravura, allestendo uno spettacolo piacevole sotto tanti punti di vista: dalla regia alla scenografia, dall’orchestra alla coreografia, dai costumi sino ai ruoli minori, interpretati dagli attori del cast con disinvolta e consumata maestria. Così dicasi per Albert Lehner nelle vesti dell’arciduca d’Austria, di Carolina Galassi in quelle della porta lettere, ma anche di Riccardo Tosi, il guardaboschi, Serena Tantucci, la guida turistica, e della coppia degli sposi, Gaia Borri e Marco Bordi. Risate e leggerezza. Dio sa quanto siano importanti e quanto bisogno ce ne sia.