Al Circolo Romanze e Melodie della domenica mattina all'ora dell'aperitivo | Password Magazine

JESI – Il Matinée del Circolo ha il suono di «Romanze e Melodie della domenica mattina all’ora dell’aperitivo».

Questa mattina il tenore Franco Corinaldesi, accompagnato dal M° Saverio Santoni, al pianoforte, e dal M° Ernesto Quintero al violino, ha allietato il pubblico proponendo una viaggio attraverso la musica della belle époque, nei generi che appassionano ancora oggi generazioni da tutto il mondo. Dal “Cafè chantant”, il vivace intrattenimento degli uomini raffinati di inizio secolo, alla romanza da salotto, ricca di sentimenti espressi con una sensibilità poetica, dal mondo dell’opera e all’operetta. Molto apprezzata (e accompagnata da brindisi!) l’esibizione del tenore sulle note de L’Ora del Campari. Non sono mancate le piccole “escursioni” musicali intorno al mondo, con canzoni di varie nazionalità che sono state amate e reinterpretate dalle maggiori stelle della lirica di ieri e di oggi. Applausi e grande partecipazione del pubblico che nel frattempo gustava le colazioni e gli aperitivi preparati dal Ristorantino.

Franco Corinaldesi, tenore, ha studiato canto con i maestri Nazzareno Antinori e Mario Leonardi. Si dedica da anni alla riscoperta del repertorio della belle époque e alla sua diffusione. Il M° Saverio Santoni, accompagnatore al pianoforte, collabora da vari anni, tra gli altri, con il tenore Franco Corinaldesi ed è parallelamente attivo compositore, con musiche eseguite in Italia e all’estero. Il M° Ernesto Quintero, originario di Cuba, si è diplomato in violino ed ha suonato in varie orchestre del suo paese e dell’America latina, approdando in seguito in Europa e nelle Marche, dove vive da alcuni anni. La direzione artistica è di Micheal Bonelli, associazione culturale Willer & Carson e gruppo d’improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi.

La domenica al Circolo cittadino prosegue nel pomeriggio con “Jesi com’è …com’era” e i filmati di Geniale Olivieri.