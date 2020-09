Al Coal di Piazza Vesalio parte la raccolta solidale di materiale scolastico | Password Magazine

JESI – A scuola di solidarietà. Da questa settimana, al supermercato Coal di piazza Vesalio, è possibile aderire alla raccolta solidale di materiale scolastico da destinare alle famiglie in difficoltà. Penne, matite, gomme ma anche album da disegno, righelli, compassi, pennarelli e pastelli, raccoglitori, diari: materiale di prima necessità che può essere acquistato e donato, riponendolo nell’apposito carrello all’ingresso. L’iniziativa è promossa in collaborazione la Croce Rossa di Jesi, Caritas, Impact e Serviens in Spe.

Saranno poi i volontari a ridistribuire il materiale raccolto alle famiglie bisognose. Soddisfatti i gestori del Coal di piazza Vesalio – Stefano, Marcella, Veronica e Alessandro -, da sempre al centro di iniziative di solidarietà: tra i primi in città ad introdurre la consegna della spesa a domicilio durante l’emergenza covid (servizio ad oggi ancora attivo e potenziato), il supermercato è noto anche per l’impegno solidale al fianco di realtà come Caritas e Iom. Inoltre è stato il primo punto vendita in città a sposare il progetto di biblioteca diffusa Lascia, prendi un libro, promosso da Adriatica Condominidi Cinzia Gismondi.