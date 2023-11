Al Corso Piccolo Caffé serata di degustazioni con l’azienda Umani Ronchi, Cantina dell’anno 2024 - Password Magazine

JESI – I vini della cantina osimana Umani Ronchi, recentemente insignita del premio “Cantina dell’anno 2024” da Gambero Rosso, saranno i protagonisti di una serata di degustazione che si svolgerà sabato 11 Novembre, dalle 19, presso il locale Corso Piccolo Caffé.

i Tre Bicchieri al nuovo vino Sarà l’occasione per conoscere, calice alla mano, quei prodotti dall’eccellenza qualitativa che è stata premiata il mese scorso con lo speciale riconoscimento da Gambero Rosso che contestualmente ha assegnato ial nuovo vino Historical 2018, Verdicchio luminoso e raro che si svela dopo 5 anni di affinamento, definito “un meticoloso e affascinante stato dell’arte sulle capacità evolutive del Verdicchio”.

La scheda Umani Ronchi è tra le pagine della Guida Vini d’Italia 2024 e l’articolo dedicato all’interno del settimanale Tre Bicchieri.

Il Corso Piccolo Caffè, che ospita l’evento, condivide con l’azienda osimana gli stessi valori di innovazione e qualità. Il locale, nato nel 2020 da un’idea di Lorenzo Rosini e Edoardo Rossi, è situato in Corso Matteotti a Jesi e si posiziona come un “classic bar” tra aperitivi e colazioni. Caffè e materie prime sempre ben selezionate, Vini locali e non, e un’ampia selezione di gin. È una nuova giovane gestione per questo storico localino del centro storico che accompagna gli jesini in ogni momento della giornata, dalla prima colazione del mattino, ai pranzi veloci di lavoro, fino all’aperitivo serale, con i migliori vini che il territorio sa esprimere e i cocktail impreziositi da pregiate tipologie di Gin.