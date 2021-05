Al Parco Mattei attività fisica per adulti e over '60 grazie a Uisp Jesi e Asp | Password Magazine

JESI – È ripartito a pieno ritmo l’impegno del Comitato Uisp di Jesi rivolto alla attività fisica e motoria all’aperto degli adulti e degli over ‘60. E per la prima volta l’iniziativa arriva anche al Parco Mattei del quartiere Smia, una delle aree di più recente e vasta urbanizzazione della città. «È qui che, in collaborazione con Asp Ambito IX, il Comitato ha ritenuto importante portare il valore sociale e di prevenzione di appuntamenti che in Vallesina coinvolgono da diversi anni un numero importante di persone – spiega il presidente Uisp Jesi Stefano Squadroni –

Lunedì 24 maggio si è svolta la presentazione, rivolta liberamente a tutti gli interessati» .

«Iniziativa importante – fa sapere Matteo Marasca, presidente Asp Ambito IX – perché permette ai cittadini di vivere spazi verdi in compagnia, facendo sport all’aria aperta. In particolar modo per gli over ’60, dopo il periodo di isolamento imposto dall’emergenza sanitaria, è un’occasione per riscoprire socialità e senso di comunità».

Al Parco “Mattei” la Uisp sarà presente il lunedì e il mercoledì dalle 18 alle 19 con il Corpo Libero.

Inoltre le attività Uisp hanno già ripreso il via nell’area verde circostante il Palazzetto dello Sport “Ezio Triccoli” a Jesi. Qui gli appuntamenti sono il lunedì e il giovedì (dalle 9 alle 9,45 per la Grande Età; dalle 10 alle 10,45 per l’Attività Fisica Adattata; dalle 9 alle 10 con il Corpo Libero) e il martedì e venerdì (9-9,45 Grande Età; 9-10 Corpo Libero; 10-10,45 Attività Fisica Adattata; 18-18,45 Corpo Libero). Coinvolto anche il Parco Minonna, il lunedì e il mercoledì, con il Corpo Libero dalle 16,45 alle 17,30. Naturalmente tutte le attività e le iniziative si tengono nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle misure precauzionali di contenimento del Covid.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0731-213090.