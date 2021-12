Al ristorante senza green pass rafforzato, sanzionato cliente e titolare dell'attività | Password Magazine

JESI – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Commissariato PS di Jesi con le altre forze di Polizia e la Polizia locale, tutela della salute e della sicurezza pubblica, nella serata di ieri è stato organizzato e condotto un servizio interforze che ha visto integrare oltre gli operatori del Commissariato di Jesi anche un equipaggio dei carabinieri e uno della polizia locale.

In particolare, sono state effettuate una serie di verifiche volte accertare la compiuta osservanza alle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. A finire nel mirino dei controlli cinque esercizi di ristorazione. In uno di questi, un avventore seduto al tavolo e intento a consumare la cena è stato trovato privo di Green pass rinforzato e per questo sarà sanzionato unitamente al titolare del ristorante che ha omesso il debito controllo. Complessivamente i clienti dei ristoranti controllati sono stati 244 e a tutti è stata richiesta la contemporanea esibizione documenti d’identità per i necessari confronti.