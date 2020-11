Al Salesi di Ancona, intervento con pianoforte in sala operatoria | Password Magazine

ANCONA – «Complimenti all’equipe medica multidisciplinare e al biologo pianista che hanno portato a termine, oggi, un intervento chirurgico complesso e innovativo». È quanto ha manifestato l’assessore alla Cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, commentando l’intervento concluso all’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona con l’ausilio di un pianoforte a coda intonato a 432 Hertz. Un’equipe guidata dal dottor Roberto Trignani (responsabile del reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti del capoluogo) ha asportato un duplice tumore al midollo spinale di un bambino di 10 anni. L’intervento è stato svolto con la collaborazione del biologo molecolare Emiliano Toso, pianista, che, in sala operatoria, ha suonato musica con la frequenza comunemente definita “di guarigione”, per le riconosciute ripercussioni terapeutiche sull’organismo. «Voglio esprimere i miei complimenti e quelli della Giunta regionale al dottor Trignani e ai suo collaboratori che hanno portato innovazione e modalità di cura all’avanguardia, valorizzando tutto il sistema sanitario regionale. In particolare mi voglio congratulare con Emiliano Toso con cui ho avuto il piacere di collaborare per alcuni eventi organizzati durante la mia esperienza di assessore alla Cultura di Ascoli Piceno. Una persona squisita e un professionista di valore che da anni studia gli effetti benefici della musica sul benessere psicofisico della persona. La sua musica è già utilizzata, con successo, in tutto il mondo, per seguire soggetti affetti da patologie cronico-degenerative».