Al teatro Concordia serata evento con Accademia Erard | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Al Teatro Concordia di Cupramontana, serata evento per celebrare un illustre cittadino cuprense.

L’Accademia Erard “La Marca Harmonica” in collaborazione con il Comune di Cupramontana e Astralmusic presenta “Un sacerdote cuprense e il suo giovane allievo: Don Niccolò Bonanni”, in occasione del bicentenario della morte. Domani, sabato 28 agosto ore 21.00 al Teatro Concordia di Cupramontana.

Presentazione di partiture inedite in prima esecuzione assoluta in epoca moderna con strumenti originali. Orchestra Accademia Erard, Direttore Francesco Chirivì.

Coro: Ensemble Bolognese San Pietro; Maestro del coro: Giacomo Contro. Solisti: Federica Livi, soprano; Angelo Bonazzoli, controtenore; Vincenzo Di Donato, tenore; Giacomo Contro, baritono.

«Ottimo contrappuntista ed elegante scrittore di partiture sacre, organista e didatta, Niccolò Bonanni (1737-1821) appartiene, come moltissimi altri, a quella schiera di musicisti la cui perizia artigianale -tutt’altro che trascurabile- non è riuscita a contrastare l’oblio del tempo. Ma il merito di essere stato il maestro di Gaspare Spontini, di avergli insegnato l’arte della composizione e quella di suonar l’organo, oltre che di avere intuito il genio del ragazzo -allora quindicenne- e le relative sue eccezionali doti artistiche, sono più che buoni motivi per far nascere l’interesse intorno a questo davvero non modesto personaggio e costituiscono un vigoroso sprone a riscoprirne la musica – afferma Andrea Moncada, Segreteria Artistica & Direzione Didattica Accademia Erard ‘La Marca Harmonica’ – Tanto più che nel 1816, oramai famoso in tutta Europa, Spontini lo ricordava ancora facendogli omaggio da Parigi di un diploma e di una croce. Egli fu per decenni maestro di Cappella della Collegiata di S. Leonardo a Cupramontana e col Ciuffolotti di Jesi cooperò a far ricevere Spontini nel Conservatorio Napoletano di Santa Maria della Pietà de’ Turchini. Ebbe tra le sue vaste benemerenze che meritano di essere ricordate anche quella verso il popolo cuprense, avendo lasciato alla sua morte parte dei beni ad un locale Istituto destinato all’istruzione e all’educazione delle ragazze del paese».