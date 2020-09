Al Teatro Pergolesi di Jesi il concerto del trio barocco L'Astrée | Password Magazine

JESI – Questa sera (domenica 27 settembre), alle ore 21, al Teatro Pergolesi di Jesi, per il XX Festival Pergolesi Spontini, il trio L’Astrée – ensemble di riferimento per il repertorio del Sei-Settecento suonato su strumenti originali – propone un programma di raro ascolto dedicato a Giuseppe Tartini e alla sua scuola di violino, conosciuta come Scuola delle Nazioni. Il trio è composto da Francesco D’Orazio al violino (l’artista nel 2010 ha vinto il prestigioso premio Abbiati come ‘miglior solista’), da Rebecca Ferri al violoncello e da Giorgio Tabacco al clavicembalo.

Giuseppe Tartini, del quale nel 2020 si celebrano i 250 anni dalla scomparsa, è stato uno dei grandi musicisti del XVIII secolo. Violinista celebrato in tutta Europa, fu anche compositore, teorico e didatta. La sua scuola violinistica, di pari importanza a quella di Corelli e alla scuola piemontese, fu detta “delle Nazioni”, perché attrasse musicisti di ogni dove. Tartini scrisse di aver avuto “molti scolari protestanti e sassoni, e prussiani, e olandesi, e inglesi”. Fu anche grazie a questa moltitudine di studenti che la sua opera e il suo stile si diffusero in tutta Europa, dalle corti di Stoccarda e Dresda a Monaco e Parigi. Nel programma del concerto de l’Astrée, oltre a tre Sonate di Tartini, ci sono due lavori di alcuni tra i suoi più importanti discepoli, il toscano Pietro Nardini e il francese Pierre La Houssay