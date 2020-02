Al via i «Sabati Psicologici» dedicati all’Assertività: ieri il primo incontro

Il training di ieri, aperto agli interessati, rientra nel programma dei Sabati Piscologici promossi dalla dottoressa Palma che, articolato in altri 8 incontri di cui alcuni gratuiti, toccherà diverse tematiche tutte al femminile, dalla maternità all’accudimento dei figli fino alla comprensione e gestione dell’ansia, quest’ultimo con la partecipazione della Dott.ssa Valentina Donati, psicologa specializzata in mindfulness e tecniche di rilassamento.

«Assertività=Libertà – spiega la Palma – . Libertà di esprimere il proprio punto di vista nel rispetto dell’altro. L’assertività fa parte di quelle soft skill sempre più richieste oggi, in ambito lavorativo. È però una capacità che va appresa per poterla poi applicare con gentilezza nella vita di tutti i giorni. L’assertività migliora le relazioni personali e professionali, permette di formare un team coeso e di ottenere risultati sempre più appaganti. Il senso del training teorico pratico all’assertività è proprio questo: aumentare le competenze comunicative della persona per migliorare le relazioni sociali all’insegna dell’autenticità e del vero interesse nei confronti dell’altro».