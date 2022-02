Al via la 72esima edizione del Festival di Sanremo | Password Magazine

SANREMO – Al via la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda da oggi 1 febbraio al 5 febbraio 2022.

Conduttore del festival al teatro Ariston è per la terza volta consecutiva Amadeus, affiancato da Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Amadeus dichiara che non esiste un piano alternativo nel caso in cui lui risultasse positivo al covid-19, e per scongiurare questo pericolo sono state attuate disposizioni di sicurezza riguardo al covid, dato anche il fatto che quest’anno sarà presente il pubblico in sala. Amadeus ha inoltre annunciato che verrà ricordata la Strage di Capaci in ricorrenza dei trent’anni dall’evento, con un intervento di Roberto Saviano, ospite alla serata di giovedì. Su Facebook Saviano dichiara: «È un onore per me e una grande responsabilità ricordare, giovedì 3 febbraio al Festival di Sanremo, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ci tengo a dire che interverrò a Sanremo a titolo gratuito; importantissimo per me sul palco dell’Ariston poter raccontare il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere».

25 saranno gli artisti in gara, 12 dei quali si esibiranno stasera, mentre i restanti 13 nella serata di mercoledì. Troviamo i nomi di Gianni Morandi, Noemi, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Elisa, Emma ed altri ancora. Numerosi saranno gli ospiti presenti, tra cui Fiorello e Checco Zalone, ma anche i Maneskin, che torneranno sul palco dopo la vittoria dello scorso anno, i Meduza, Laura Pausini, Cesare Cremonini e Orietta Berti; ci saranno ospiti anche dal mondo della televisione, tra cui Luca Argentero e Raul Bova. Nella prima serata sarà ospite anche Matteo Berrettini, tennista azzurro che si è guadagnato un posto in seminfinale agli Australian Open.

A cura di Chiara Petrucci