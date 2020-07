Al via la biglietteria del XX Festival Pergolesi Spontini | Password Magazine

JESI – Apre oggi (mercoledì 15 luglio) la Biglietteria del Festival Pergolesi Spontini 2020 la cui 20esima edizione si terrà dal 6 settembre al 4 ottobre intorno al tema “Tu sei meraviglia” con un ricco cartellone di concerti e spettacoli.

Tra le città di Jesi, Maiolati Spontini e Monsano, la rassegna internazionale propone 13 appuntamenti e tre prime assolute, tra barocco e classico, cross-over, jazz e pop, eventi per piccoli spettatori, musica di compositori d’oggi, con artisti internazionali e talenti emergenti. La Fondazione Pergolesi Spontini, con il direttore artistico Cristian Carrara, propone un cartellone stimolante e variegato, pensato per pubblici di età e gusti differenti, in cui le nuove misure di sicurezza anti Covid-19 e l’esigenza della sostenibilità economica offrono spunti per esercitare la creatività. Al centro del programma, il tema della “meraviglia” si scopre attraverso quattro percorsi: “Dal Barocco al Classico”, “Non solo musica: arte, poesia, cinema, social opera”, “Dal jazz fino ai confini del pop” e “Al festival con mamma e papà: tra favole musicali e caccia al tesoro”.

Tra le novità di Biglietteria, la formula “Early booking” permette, fino al 23 agosto, di acquistare i biglietti del Festival scontati del 20%. Inoltre, c’è l’opportunità del “Bonus turista marchigiano”: chi prenota la vacanza nelle Marche per almeno due notti in una provincia diversa da quella di residenza avrà un contributo da parte della Regione Marche, di 50 € una tantum a turista (marchigiano e maggiorenne). Le domande presentate verranno istruite in ordine cronologico di arrivo e i contributi assegnati saranno liquidati ai richiedenti sino a concorrenza delle risorse stanziate. www.regione.marche.it/Piattaforma210/Turismo.

L’inaugurazione del Festival sarà il 6 settembre al Teatro Pergolesi di Jesi, con la prima esecuzione di “Rispondimi, Bellezza”, spettacolo musicale immersivo e in 3D dedicato a Raffaello Sanzio per le celebrazioni del grande pittore marchigiano, con la partecipazione di Neri Marcorè, i versi di Davide Rondoni, nuova musica di Salvatore Passantino e le opere del grande artista rielaborate in 3D da Luca Agnani.

Tra gli eventi, il 12 settembre, “Ho ucciso i Beatles”, atto unico per cantante e quartetto d’archi con Sarah Jane Morris, Solis String Quartet e Paolo Cresta protagonisti di uno spettacolo articolato in quadri-canzoni, in cui rivivono le vicende della mitica band inglese. Il 13 doppio appuntamento: il pomeriggio una caccia al tesoro per bambini sulle tracce del “giovane Pergolesi”, e in serata “Largo al factotum” con la voce di Elio e il pianista Roberto Prosseda. Il 18 settembre il pianista Maurizio Baglini nella Nona di Beethoven trascritta da Liszt. Il 19 al Teatro di Maiolati, la prima assoluta de “L’incredibile storia di Lino Viola”, spettacolo di musica contemporanea dedicato ai bambini. Il 20 settembre I Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella, e il flautista Massimo Mercelli, suonano musiche barocche e contemporanee in “Meraviglia Barocca”. Il 22 settembre è di scena il musical “Favole al telefono” dai racconti di Gianni Rodari. Il 25 settembre omaggio a Gaspare Spontini nella sua città natale con le arie dalle opere del grande compositore. Il 26 settembre Norma Winstone, mito della musica jazz europea, in duo con il pianista Glauco Venier, in “Descansado”. Il 27 il trio L’Astrée in un programma di raro ascolto dedicato a Giuseppe Tartini e alla Scuola delle Nazioni. Il 2 ottobre ancora una nuova produzione del Festival con “Ma Bohème” con gli attori disabili della compagnia OperaH. Chiude il 4 ottobre la prima esecuzione assoluta di “Buster Keaton”, cine concerto con nuove musiche di Marco Attura, Virginio Zoccatelli e Federico Biscione.