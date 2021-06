Al volante ubriaca impatta con l'auto contro un guardrail: denunciata | Password Magazine

ANCONA – I militari della Compagnia Carabinieri di Ancona, durante la scorsa notte, hanno deferito in stato di libertà una 28enne del posto, responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. I fatti si sono svolti intorno alle 2, in Via Mattei: a richiedere l’intervento di un equipaggio del NORM alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un’autovettura che, uscita dalla sede stradale, era andata a impattare contro un guardrail posto a margine della carreggiata. I militari, una volta sul posto, resisi conto che la conducente del veicolo non aveva riportato conseguenze particolari, hanno immediatamente intuito che la giovane potesse essere sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Sottoposta ad accertamento etilometrico, i dubbi degli uomini dell’Arma hanno trovato ben presto riscontro: il tasso rilevato era infatti di 1.44 g/l, fatto che è costato alla giovane la denuncia in stato di libertà, oltre che il ritiro della patente ed una sanzione per essere stata sorpresa a circolare in violazione del coprifuoco.

Sempre durante la scorsa notte, inoltre, i militari del NORM di Ancona hanno anche sanzionato, per atti osceni in luogo pubblico, ubriachezza molesta e violazione della normativa anticontagio, un 33enne del Bangladesh, sorpreso ad urinare su un edificio pubblico ubicato in questa Via Flaminia. Altri due giovani, un 20enne e una 19enne del posto, sono stati infine sanzionati poiché sorpresi a circolare in orario notturno, in questa via Flaminia, in assenza di causa giustificativa.