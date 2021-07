Alici in salmì, piatto povero...ricco di gusto! | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Economica come nessun altra ricetta, le alici in salmì sono in realtà un piatto povero solo per i costi!

Ricco di gusto e insaporito dall’aroma della salvia e dal profumo del limone, questo è un piatto davvero unico e nutrizionalmente interessante. Garantisce infatti una giusta quantità di acidi grassi essenziali della famiglia omega 3 ma anche omega 6 e i meno noti omega 9 oltre alla adeguata aliquota di proteine.

Prepararlo è davvero semplice, bisogna solo avere un buona dose di pazienza per pulire bene il pescato

INGREDIENTI

700g di alici

Salvia

2 Limoni

Prezzemolo

3 spicchi di aglio

Olio di Oliva

Vino bianco

Sale&pepe

Lavate bene le alici in acqua fredda e puliteli bene togliendo testa e visceri.

Nel frattempo

Scaldate il forno a 180°C

Tagliate il limone a fettine molto sottili e togliete la buccia esterna

Terminata la pulizia condite le alici adagiandole su una pentola da forno precedentemente rivestita con un foglio di carta-da-forno.

Disponete le foglie di salvia e le fettine di limone in modo da ricoprire l’intera pirofila. Aggiungete aglio e prezzemolo e bagnate con il bicchiere di vino [suggerisco un buon verdicchio!]

Infornate e lasciate cuocere per 20 minuti e …

Buon appetito ☺

