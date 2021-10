Alla designer jesina Valeria Zingaretti primo premio al DAB per la "Borsa Arcobaleno" | Password Magazine

JESI – Valeria Zingaretti vince il Concorso Internazionale di Design DAB 2021 di Hong Kong.

Con la sua Borsa Arcobaleno, la designer jesina si è aggiudicata il Primo Premio Assoluto “The Overall Winner” come migliore borsa per l’edizione 2021. La giuria, composta da progettisti italiani ed internazionali, architetti e designers esperti del settore moda e design, ha deciso di premiare la borsa perché racchiude il tema di sostenibilità con una forma nuova, armonica, studiata nei colori e nei materiali, la cui impronta green è esaltata da un concept etico ed attuale.

La borsa Arcobaleno, ispirata agli arcobaleni disegnati dai bambini durante la pandemia da Covid-19, concretizza l’espressione “Andrà tutto bene” con un design aperto alla speranza e alla vita. Molto apprezzata è stata la capacità della designer di trasformare artisticamente le difficoltà di questo periodo storico in un oggetto di design carico di energia e di “colorata” gioia.

Per motivi legati alle restrizioni da Covid, la premiazione non è potuta avvenire dal vivo ad Hong Kong durante la Fiera Fashion Access 2021. La decisione della giuria ha premiato la designer con un premio in denaro ed un Corso specializzato in pelletteria all’Arsutoria School di Milano.