Alla guida con tasso alcolico quattro volte superiore al limite: denunciato | Password Magazine

ANCONA – Nel corso dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in genere, predisposti dal Comando Provinciale di Ancona, i militari della Compagnia del capoluogo dorico, con il supporto di quelli di rinforzo della SIO dell’8 Reggimento Carabinieri Lazio, hanno deferito in stato di libertà un 26enne di origine dominicana per il reato di guida in stato di ebbrezza e segnalato all’autorità amministrativa, in qualità di assuntore, un 21enne di origine tunisina trovato in possesso di un frammento di hashish.

Il primo episodio si è verificato in Via Giordano, quando gli uomini del NORM hanno fermato la vettura condotta dal 26enne: i militari si sono subito resi conto di trovarsi di fronte ad un soggetto in forte stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol e ben presto i loro sospetti si sono tradotti in realtà. Il giovane, infatti, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con tasso pari a 2.26 g/l, più del quadruplo del limite consentito: immediatamente sono scattati il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria.

Gli uomini della SIO dell’8 Reggimento Carabinieri Lazio hanno poi proceduto a controllare un 21enne che nel pomeriggio di ieri si aggirava con fare sospetto in Piazza Cavour. Il giovane, sottoposto nell’immediatezza a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un frammento di hashish del peso di circa 1 grammo, subito sequestrato. All’atto del controllo, inoltre, il 21enne è risultato pure sprovvisto di documenti di identità ed è stato pertanto accompagnato presso la caserma di Via della Montagnola per gli accertamenti del caso: inevitabile dunque la segnalazione alla Prefettura di Ancona.