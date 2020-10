Alla scoperta di Senigallia con la nuova guida firmata da Chiara Giacobelli | Password Magazine

SENIGALLIA – Dai Portici Ercolani alla Spiaggia di Velluto, dalla Rocca Roveresca a Piazza Garibaldi, fino alla magnifica Rotonda a mare. E poi i personaggi storici, gli eventi internazionali, i festival, gli itinerari insoliti e molto altro ancora. Ci sono davvero tanti spunti e suggerimenti per turisti, visitatori, ma anche per i residenti, nella bella guida «100 cose da sapere e da fare a Senigallia», realizzata da Chiara Giacobelli e pubblicata dal gruppo editoriale Raffaello.

«Questo libro – afferma nell’introduzione la Giacobelli – nasce da un ritorno a casa, alle origini. Era l’agosto dello scorso anno quando, dopo molto vagare in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa, ho infine deciso di trasferirmi a vivere qui. Il resto è venuto di conseguenza, così è stato del tutto naturale per me accettare la proposta del sindaco Mangialardi di scrivere questo libro, per raccontare Senigallia a 360 gradi. Abbiamo scelto cento cose da sapere e da fare, ma sarebbero potute essere molte di più, perché questo è davvero un luogo speciale dalle mille potenzialità, dagli infiniti progetti pensati e poi realizzati sull’onda di un fervore creativo che pare essere un tratto distintivo dei senigalliesi».