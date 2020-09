Alla vista dei poliziotti, tira fuori la droga: «Ve la do io, sto diventando bravo» | Password Magazine

ANCONA – Si consegna spontaneamente ai poliziotti perché ha la droga in tasca. È accaduto ieri mattina, intorno alle 12.30, ad Ancona, durante i servizi di presidio sul territorio da parte delle Volanti. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, notando gli agenti fermi ad un angolo della strada pronti ad iniziare un posto di controllo, decide di andare loro incontro e di dichiarare di avere nei pantaloni una piccola quantità di eroina: «La pallina ve la do io – ha riferito ai poliziotti – tanto mi avreste controllato comunque. Così vi faccio vedere che sto diventando più bravo». Il 44enne è stato così portato in Questura dove è stato denunciato per la detenzione di sostanza stupefacente.