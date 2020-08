Allarme furti in Vallesina: tentativi di scasso e auto sospette | Password Magazine

MERGO – Massima allerta contro i furti in Vallesina. Ad Angeli di Mergo un residente ieri ha segnalato sul web un tentativo di furto: «Ho trovato la porta che conduce dal vialetto al garage con evidenti segni da scasso – scrive sui social – Non sono riusciti ad entrare. Occhio».

A Poggio San Marcello, una famiglia si è insospettita per la presenza di una Peugeot grigia che transitava in via Zaffaranara, sostando davanti le case: i residenti hanno acceso le luci e si sono affacciati alla finestra, a quel punto però l’auto sarebbe fuggita. Episodio simile a Sasso: qui gli abitanti sono addirittura scesi in strada nella notte per la segnalazione di una Bmw sospetta con a bordo sconosciuti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. La raccomandazione è sempre quella di chiamare le forze dell’ordine in caso di movimenti sospetti.