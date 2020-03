Allestito l’ospedale da campo al Carlo Urbani di Jesi

JESI – Un ospedale da campo anche al Carlo Urbani di Jesi. Lo ha comunicato il sindaco Massimo Bacci e sarà operativo da domani, accanto al Carlo Urbani.

Posizionato accanto all’ingresso del Carlo Urbani dove accogliere i pazienti del pronto soccorso non infetti da Covid-19. L’ospedale da campo sarà operativo già da domani mattina.

«Nel ringraziare l’Asur per questa scelta che consente una netta separazione, in fase di accoglienza, tra pazienti contagiati e non contagiati – fa sapere il sindaco Massimo Bacci – mi piace cogliere l’occasione per rinnovare i sensi di profonda riconoscenza ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari ed a tutti coloro che in questi giorni così drammatici si stanno prendendo cura dei pazienti. Ma ricordiamoci! La nostra gratitudine la potremo dimostrare concretamente in un solo modo: accogliendo il loro appello di restare a casa, per evitare ulteriori contagi e non mettere ulteriormente in crisi il già critico sistema sanitario locale ».