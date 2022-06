«Amazon a Jesi, colpo di acceleratore per l'insediamento all'Interporto» | Password Magazine

JESI – «Lo sviluppatore immobiliare del polo logistico Amazon ha formalizzato al Comune di Jesi la richiesta di quantificazione degli oneri di urbanizzazione per l’insediamento produttivo in località Coppetella. L’Area Servizi Tecnici ha proceduto a stabilire l’importo che sarà comunicato nella giornata di domani». Lo fa sapere il sindaco Massimo Bacci: «Si tratta di un passaggio fondamentale per l’insediamento del gigante dell’e-commerce, visto che è sicuramente il principale atto propedeutico per il ritiro dei permessi a costruire. Il fatto che tale richiesta giunga mentre si sta completando l’iter di approvazione della variante urbanistica (il cui termine scade ad inizio luglio), lascia pensare che lo sviluppatore immobiliare intenda procedere celermente per dare il via all’operazione che, va ricordato, si basa su un progetto che prevede le volumetrie originarie, senza alcun minimo ridimensionamento.