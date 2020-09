Amazon a Jesi, il colosso dell'e-commerce mira all'Interporto | Password Magazine

JESI – Amazon nelle Marche? Con tutta probabilità sì, il colosso dell’e-commerce avrebbe indicato l’aera all’Interporto di Jesi come sede ideale per realizzare un grande centro logistico. Una struttura a servizio delle clientela del centro e sud Italia nonché dell’Europa meridionale, capace di offrire almeno 900 posti di lavoro.

La trattativa sarebbe agli sgocciolo e il progetto, salvo imprevisti, dovrebbe concretizzarsi entro il 2021. Oggi (15 settembre), i rappresentanti della multinazionale saranno a Jesi per incontrare istituzioni e decidere le sorti del commercio in Vallesina.