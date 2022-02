Amazon all'Interporto, iniziati i lavori per il polo logistico | Password Magazine

JESI – Il Comune di Jesi informa che nell’area interporto sono iniziate attività propedeutiche e preliminari all’eventuale insediamento di un nuovo polo logistico.

Tali attività, che non riguardano pertanto la realizzazione dell’opera, consistono principalmente in indagini geologiche, predisposizione di canalizzazioni e verifiche delle eventuali interferenze dei sottoservizi con le relative sistemazioni del terreno e le connesse opere di cantiere.

A tal fine sono stati recintati i terreni oggetto di tale indagine la quale durerà alcuni giorni in considerazione dell’ampiezza dell’area potenzialmente interessata.

Il progetto per cui sono in corso le procedure autorizzative in Ministero prevede una mega hub di 66mila metri quadrati di superficie coperto, destinato a diventare punto di riferimento per il Sud dell’Europea con enormi ricadute occupazionali.

Si è ancora in attesa del via libera definitiva di Interporto e dell’acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio comunale di Jesi per l’approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell’infrastruttura.