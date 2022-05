Amazon e Interporto, con 'la delibera di San Floriano' Jesi approva la variante | Password Magazine

JESI – È stata chiamata la delibera di San Floriano quella approvata oggi dalla Giunta comunale con la quale è stata adottata la variante urbanistica che consentirà l’insediamento di un grande operatore internazionale dell’e-commerce alla Coppetella. «Delibera di San Floriano – si legge in una nota del Comune di Jesi – perché, come il compatrono di Jesi che si festeggia oggi ha lottato contro il diavolo, sconfiggendolo, così la comunità di Jesi ha battuto la burocrazia e chi remava contro. L’Amministrazione comunale ringrazia il nuovo consiglio di amministrazione di Interporto Marche per aver velocissimamente messo nelle condizioni il Comune di dar seguito agli atti amministrativi previsti ed esprime gratitudine al presidente della Regione Francesco Acquaroli per aver individuato persone alla guida di Interporto Marche di grande competenza e di attenzione per il territorio e per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale che tale operazione comporterà».