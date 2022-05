«Amazon, il progetto per Jesi è tramontato: l'investimento destinato alla Spagna». | Password Magazine

JESI – «Il progetto Amazon di Jesi è stato destinato a Valencia: lo ha detto Massimo Stronati in Regione, come riporta la stampa. Non è la notizia che avremmo voluto leggere». Così il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo in una nota:

«Dopo i festeggiamenti della delibera “elettorale” di San Floriano, emerge con chiarezza un quadro preoccupante determinato da una inconsistenza amministrativa, a tutti i livelli, disarmante. Pare si stia ragionando su un impianto più piccolo nel territorio di Jesi ma il progetto originale nella nostra città è tramontato e le responsabilità sono chiare soprattutto nei confronti della città di Jesi. Si mettono in discussione l’occupazione e lo sviluppo territoriale, come pure l’incasso di oneri di urbanizzazione da parte del nostro Comune, senza i quali molti investimenti previsti non avranno risorse sufficienti per la loro realizzazione. Noi ci impegneremo al massimo, attivando ogni livello istituzionale, affinché la nostra città possa accogliere lo sviluppo che merita, anche in campo logistico. È giunto però il tempo di cambiare».