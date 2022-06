Amazon Jesi, Stronati: "Continuiamo a lavorare per Interporto Marche e per il territorio" | Password Magazine

JESI- Lo sviluppatore immobiliare del polo logistico Amazon ha formalizzato al Comune di Jesi la richiesta di quantificazione degli oneri di urbanizzazione per l’insediamento produttivo in località Coppetella. È quanto comunica il sindaco Massimo Bacci in una nota diffusa su Facebook. Ciò che fino a qualche settimana fa sembrava ormai un sogno sfumato si sta trasformando in realtà.

Rivendica il lavoro svolto in queste prime settimane di mandato Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, nominato il 29 aprile scorso, che in cooperazione con il nuovo CDA, composto oltre che dallo stesso Stronati anche da Roberta Fileni e Gilberto Gasparoni, si è da subito adoperato per la positiva risoluzione dell’affare nell’ottica di uno sviluppo di Jesi, della vallesina e delle Marche.

«Quale Presidente di Interporto Marche non posso che esprimere soddisfazione in ordine alla notizia perché dimostra la concretezza e serietà di intenti degli operatori economici interessati. Trattasi naturalmente di un tema che è di interesse nonché di esclusiva gestione da parte del Comune di Jesi con l’operatore economico privato, ne prendo atto e ovviamente molto seriamente continuiamo a lavorare per Interporto Marche e per il territorio».