Amazon, un nuovo polmone verde tra le misure compensative legate alla realizzazione del polo - Password Magazine

Un polmone verde in più per chi abita alla Coppetella che potrà in futuro diventare un parco di pubblica fruizione. Nascerà a cura di Amazon, seguendo le direttive indicate dall’Amministrazione comunale e contenute nell’ambito delle misure di compensazione ambientale legate all’insediamento del grande polo logistico. Tra esse, infatti, vi era quella di mettere a dimora 86 alberi ad alto fusto – querce, gelsi, ecc. – non in un’area qualsiasi, ma in una zona ben definita che potesse diventare un piccolo parco boschivo. Il numero di alberi è doppio rispetto a quello sacrificato in fase di realizzazione del complesso edilizio.

Sotto il profilo amministrativo, la Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha esaminato ed accolto la proposta progettuale presentata da Amazon, ritenendola conforme alle indicazioni che erano state date. In essa, inoltre, vi è l’impegno di Amazon alla verifica di attecchimento delle piante (con eventuale sostituzione di quelle fallaci) e alla relativa manutenzione nei primi due anni, oltre alla disponibilità a cedere gratuitamente al Comune l’area in questione nel momento in cui la stessa venisse trasformata in area a destinazione verde pubblico e dunque di fruizione da parte dei cittadini.