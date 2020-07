Ambarabà fa tappa al parco pubblico di Monte Roberto | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Il teatro ragazzi non si ferma sotto le stelle di 12 comuni della Provincia di Ancona, grazie al 22^ Festival “Ambarabà” a cura dell’Atgtp. Prossima tappa è al parco pubblico di Monte Roberto, alle ore 21, dove grazie al sostegno del Comune avrà luogo lo spettacolo di burattini tradizionali emiliani “Il grande trionfo di Fagiolino” della storica compagnia Teatro Del Drago di Ravenna. Lo spettacolo è rappresentato dal burattinaio solista Mauro Monticelli in una produzione del 1988 che ha conseguito molto successo in Italia ed è inoltre stato segnalato in festivals internazionali per la ricerca nel campo della tradizione della commedia burattinesca. Molto semplice e divertente la trama molto semplice, proveniente da un vecchio canovaccio del burattinaio bolognese Angelo Cuccoli (metà ‘800).

“Il caso più curioso, cari cinni e cari adulteri, l’è quello che vedrete proprio adesso in tal casot di buratéin, e ciovè io mè Fagiolino Fan Fan squattrinato e senza un baiocco, con tanta fame da vendere e niente soldi da spendere, guarir n’a pranzipessa e diventar tota in t’una volta un re!!! …”

Con queste battute di presentazione si apre la storia di Fagiolino che con tanta fortuna è diventato uno dei più ricchi agricoltori del regno di Tracia. Nel frattempo il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella Altea, Principessa nel regno di Tracia; per vendetta il terribile Mago, con una stregoneria … toglie la favella alla Principessa. Fagiolino aiutato da una Fata di nome Alcina, andrà prima a rubar la “nocciolina fatata” al Diavolo Farfarello e poi a guarir la Principessa. Alla fine affronterà anche il Mago Norandino a suon di sane randellate. Lo spettacolo si concluderà con Fagiolino pastore che diventerà prode guerriero e sposo prediletto della bella Altea. E per concludere … il balletto finale! Musica maestro!!!

Tutti gli spettacoli di Ambarabà si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Posto unico € 5.00 – bambini sotto i 3 anni € 0.50. Prenotazione consigliata al 334 1684688 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a partire da lunedì 06 luglio per tutti gli spettacoli in programma. Biglietti in vendita dalle 19.00 c/o luogo degli spettacoli.

La proposta è inserita nel circuito del 22esimo Festival di teatro ragazzi e di figura “Ambarabà”, che si tiene tra luglio e agosto in 12 comuni della provincia di Ancona (Arcevia, Corinaldo, Jesi, Maiolati Spontini, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Ostra, Serra De’ Conti, Senigallia, Staffolo, Trecastelli). Sostengono il festival i Comuni, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej Italia, Teatro alla Panna.