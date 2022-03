Amministrative, Lorenzo Fiordelmondo candidato sindaco per il centrosinistra | Password Magazine

JESI – Lorenzo Fiordelmondo, attualmente consigliere comunale del PD, ricompatta il centrosinistra e si candida a sindaco, riunendo in primis le forze politiche di PD e Jesi in Comune che, nelle elezioni 2017, correvano separate. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione alla stampa: “Questa è un’alleanza politica da intendere come una coalizione non come un accordo – sono le sue prime parole da candidato – è un’offerta politica che produce come risultato quello di mettere insieme partiti e liste civiche politicamente orientate ed esperienze che si riconoscono in un’identità di centrosinistra”.

A sostegno di Fiordelmondo anche il Movimento Repubblicani Europei, la lista Consenso Civico, Art 31, Sinistra italiana, M5S Jesi, Fare Culture, Europa Verde Jesi.