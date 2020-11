Anche i libri diventano d'asporto con consegna (in prestito) a domicilio | Password Magazine

JESI – In tempi di chiusure obbligatorie, oltre a pizza e pasti vari take away, arriva anche il libro da asporto con consegna in prestito a domicilio. È il servizio attivato dalla Biblioteca Planettiana, compresa la Sezione Ragazzi, che, in virtù delle limitazioni imposte dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che ha chiuso al pubblico anche le biblioteche, ha deciso di cambiare la modalità di prestito per continuare a garantire questo servizio.

Ne possono usufruire tutti i cittadini di Jesi, inviando, per la Planettiana una mail a planettiana@comune.jesi.an.it o chiamando il numero 0731 538345, e per la Biblioteca ragazzi una mail a bibliotecaragazzi@comune.jesi.an.it o telefonando al numero 0731 213888. Oltre al libro si può chiedere in prestito anche un dvd.

Se si ha le idee chiare (anche consultando il catalogo online bibliomarchenord), si potrà chiedere direttamente i titoli prescelti. Per chi è indeciso o ha bisogno di fare una ricerca, i bibliotecari garantiscono la propria assistenza, dando consigli di lettura o preparando una selezione a sorpresa.

La consegna avviene in due modalità: il ritiro su appuntamento presso la Planettiana a Palazzo della Signoria (quando si arriva, basta suonare il campanello o chiamare lo 0731 538345) e un addetto aprirà per la consegna del libro o dvd prescelto, oppure si può richiedere il prestito a domicilio, che viene effettuato il martedì pomeriggio e il giovedì mattina. Stesse modalità anche per la Sezione Ragazzi: in questo caso il ritiro diretto è presso la Ludoteca La Girandola in Via San Giuseppe 20.

Per la restituzione si può aspettare che la Biblioteca riapra al pubblico (il prestito verrà automaticamente prorogato), oppure depositare il materiale nel box appositamente predisposto a Palazzo della Signoria (il portone in legno che affaccia su Piazza Colocci resta aperto) o presso la Ludoteca La Girandola. In alternativa si può chiamare la Biblioteca o la Sezione Ragazzi e chiedere il ritiro a domicilio.

Nel rispetto delle normative anti Covid, ciascun libro, dopo la restituzione, resta in “isolamento” per una settimana prima di poter essere dato nuovamente in prestito.

Si ricorda infine che è attivo il servizio di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine, che permette a tutti i cittadini che lo vogliano di leggere in piena sicurezza da casa giornali, riviste e ebook gratuitamente. Per modalità e informazioni è possibile consultare la rete civica www.comune.jesi.an.it