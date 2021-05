Anche Jesi nel Grand Tour dei Musei 2021: ripartire e reinventare | Password Magazine

JESI – Dopo una fase critica per le reti museali marchigiane dovuta alle chiusure per la pandemia di Covid-19, il periodo dal 18 al 23 maggio sarà il momento buono per la ripartenza. L’occasione è la 13° edizione del Grand Tour Musei, che quest’anno prevede, in tutte le Marche, come anche a livello nazionale, eventi online, mostre e convegni sia virtuali che in presenza. Il simbolico titolo della rassegna recita “il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”, sottolineando, come afferma l’assessora regionale Giorgia Latini, l’importanza dei musei “come spazi aperti, ospitali, in continuo dialogo col proprio pubblico”.

Sono in totale 67 i musei marchigiani che aderiscono all’iniziativa con attività e narrazioni multimediali, su promozione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche. Tra questi anche le strutture jesine da tempo consolidate sul territorio. I Musei Civici di Palazzo Pianetti e la Casa Museo Colocci-Vespucci inaugureranno il 20 maggio, in streaming, la mostra “Raffaello e Angelo Colocci”, aperta al pubblico dal 21 giugno al 30 settembre 2021 e visitabile il primo giovedì ed il secondo fine settimana del mese dalle ore 16,00 alle ore 19,00, previa prenotazione presso la Pinacoteca Civica al numero 0731-538343.

Anche Palazzo Bisaccioni ha aderito all’iniziativa tenendo aperte le mostre attualmente in corso: oltre a quelle permanenti, anche la personale dell’artista marchigiano Claudio Cintoli dal titolo “Immaginazione senza limiti”visitabile fino al 25 luglio, l’esposizione del fotografo turco Coşkun Aşar “Blackout. The Darkside of Istanbul” (8 febbraio – 30 novembre 2021) e quella del pittore Leonardo Checchia. Sono visitabili tutti i giorni nei soliti orari di apertura del palazzo, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Il sabato e la domenica solo su prenotazione al numero 0731207523 o all’indirizzo info@crj.it.

Aperta alle visite anche la Biblioteca Comunale Planettiana, come di consueto, ogni giovedì mattina alle ore 10:30 e 11:30 e, gli altri giorni, concordando un appuntamento. Tra le recenti riaperture anche quella del Museo Diocesano, che dallo scorso 9 maggio propone visite guidate dalle 17 alle 20 prenotabili al numero 0731226749 o per mail all’indirizzo museodiocesanojesi@gmail.com, e il Museo delle Arti della Stampa, aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Anche il Museo Federico II Stupor Mundi sarà aperto la mattina su richiesta e il pomeriggio del giovedì e del venerdì dalle 15.00 alle 21.00, sabato e domenica solo su prenotazione negli orari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00. In concomitanza con le date del Grand Tour si svolgeranno inoltre degli eventi a tema: il 22 e il 23 maggio il laboratorio per bambini “Crea la tua vetrata gotica” e, la sera del 22, il “Cluedo a corte”, all’interno delle stanze del museo.

Tutte le informazioni relative agli appuntamenti del Grand Tour sono consultabili sulle pagine Facebook e Twitter e sui canali social delle strutture museali allo specifico hashtag #grandtourmuseimarche2021, oltre che sui siti del MiC (Direzione Regionale Musei Marche), di ICOM Italia (International Council of Museums) e della Fondazione Marche Cultura.

A cura di Angela Anconetani Lioveri