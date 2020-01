Anche lo IOM ricorda Sandro Paradisi “la tua amicizia era un dono”

JESI – Una prematura ed inattesa scomparsa, quella di Sandro Paradisi, che ha colpito l’intera comunità di Jesi e non solo. Dopo il messaggio del Sindaco Massimo Bacci (ARTICOLO) e quello dell’Aurora Basket (ARTICOLO) arriva anche lo IOM Jesi e Vallesina. Un messaggio, affidato ai loro canali social, per ricordare l’amico scomparso, la cui amicizia viene definita come un dono.

“Anna, Marialuisa e lo IOM Tutto, piangono la scomparsa inaccettabile di un amico vero, dalla vicinanza silenziosa e costante, dalla generosità e signorilità inimitabile – così lo IOM – avere avuto il privilegio di godere della tua amicizia e stima, Sandro, è un dono sacro. Non troviamo parole di conforto per la tua famiglia alla quale ci stringiamo con l’affetto di sempre”.