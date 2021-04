Ancona, controlli dei carabinieri: due denunce e sei sanzioni per violazioni covid | Password Magazine

ANCONA – I carabinieri della Compagnia di Ancona nel corso dei mirati servizi di prevenzione, disposti dal Comando Provinciale, hanno deferito due persone, una per tentato furto e l’altro per guida in stato di ebrezza, nonché elevato altre sei sanzioni nell’ambito dei controlli anti-covid per violazione delle restrizioni.

I Carabinieri del Norm di Ancona, guidati dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa, sono intervenuti ieri, in via Cardeto, per la segnalazione di un tentativo di furto. Un cittadino, vedendo un soggetto rovistare all’interno di un’ automobile parcheggiata regolarmente lungo la strada, si era infatti rivolto al 112 per richiedere l’intervento di una pattuglia. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato l’uomo, un 59enne, già noto alle forze dell’ordine. Il proprietario, avvisato del tentativo di furto, notando che all’interno dell’automobile non mancava nulla, decideva di non procedere a querela. Tuttavia, trattandosi di un reato esposto alla pubblica fede è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica.

I Carabinieri del Norm hanno successivamente denunciato anche un 34enne peruviano fermato, intorno alle 2.40 di notte, in via Marconi, alla guida di un veicolo in stato di ebrezza. Al primo controllo, i militari notavano già elementi di alterazione psicofisica come l’alito vinoso, gli occhi lucidi, lo stato confusionale. A un primo test il conducente è risultato positivo all’alcol con indicatore pari a 1,21 e successivamente a 1,08 all’etilometro. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica, il veicolo affidato a persone idonee alla guida. Per il peruviano è scattata anche una sanzione per aver violato il coprifuoco.

Circa un’ora prima, sulla stessa via, due 37enni, uno di origine albanese e l’altro anconetano, venivano sanzionati perché sopresi a passeggiare all’aperto dopo il coprifuoco. Entrambi, giustificandosi con motivazioni poco plausibili, dovranno pagare un importo di 400 euro l’uno.

Stessa sorte per i tre giovani – un rumeno di 21 anni e due anconetani di 18 e 19 anni – fermati a Brecce Bianche, in piazza Salvo d’Acquisto, perché visti scorrazzare dopo le 22 in auto con la musica ad alto volume. Anche per loro è scattata la sanzione.