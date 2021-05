Ancona, ritrovata la 14enne scomparsa: sta bene | Password Magazine

ANCONA – Non era andata a scuola, facendo perdere le tracce, ma per fortuna è stata ritrovata. Lieto fine per Sabrina, la 14enne scomparsa ieri e rintracciata dalla Polizia.

«Mia figlia è stata ritrovata e sta bene» fa sapere questa mattina le mamma che aveva lanciato ieri un appello sul gruppo social Sei di Ancona se… pubblicando le foto della ragazza. Un annuncio disperato che aveva fatto il giro del web, con migliaia di condivisioni in tutta la provincia di Ancona e non solo.

La 14enne, che frequenta le scuole medie, sarebbe dovuta recarsi a lezione ma non si era presentata. I genitori si erano rivolti allora alla Polizia. La segnalazione risolutiva sarebbe arrivata da uomo che avrebbe riconosciuto la ragazzina mentre era seduta sulle scale in via Fratelli Cervi. A quel punto si è rivolto alle forze dell’ordine che hanno recuperato la 14enne riportandola a casa.