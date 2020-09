ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al Mandracchio di Ancona per recuperare un’imbarcazione di circa 4.5 metri all’ormeggio rovesciata.

Sul posto la Sezione Navale e i Sommozzatori dei vigili del fuoco hanno usato prima dei palloni gonfiati ad aria compressa per girare il natante poi con una motopompa hanno aspirato l’acqua all’interno per riportarla in galleggiamento.